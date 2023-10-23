Фінансові новини
- |
- 23.10.23
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ігнат: Пілоти ЗСУ невдовзі пересядуть з тренажерів на F-16
07:49 23.10.2023 |
Перша група українських пілотів, які відбувають курс навчання за кордоном, щоб опанувати винищувачі F-16, найближчим часом перейде від тренувань на авіатренажерах до вильотів на навчально-бойових літаках, повідомив у неділю, 22 жовтня, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
"Ми очікуємо, що перша група пілотів на F-16, які вже сьогодні навчаються на авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній уже літак навчально-бойовий з інструктором. Це має статися найближчим часом", - сказав він, цитує "Укрінформ".
За словами Ігната, партнери зауважують, що українські пілоти "доволі швидко" опановують літаки. "Зрештою, вони тут робили домашнє завдання певне", - зазначив речник.
Ігнат додав, що після того, як льотчики завершать необхідну підготовку з інструкторами, вони перейдуть до самостійного пілотування винищувачів.
Винищувачі F-16 будуть в Україні в першій половині 2024
Цього тижня міністр закордонних України Дмитро Кулеба зауважував, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з термінами навчань пілотів на цих літаках. За оптимістичним сценарієм, Київ почне отримувати ці літаки у першій половині 2024 року, зазначав він.
Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Данія надасть 19 літаків. Нідерланди зможуть дати до 42 винищувачів, а Норвегія - до 10, хоча строки передачі ще не узгоджені. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
|Ігнат: Пілоти ЗСУ невдовзі пересядуть з тренажерів на F-16
|Посол України розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
|США хочуть зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги
|Захід не готовий дати Україні гарантії безпеки, але розглядає альтернативи, - Politico
|Байден: терористи й тирани не мають перемогти, я відмовляюся допустити це
|«Поворотний момент в історії»: Байден закликав американців підтримати допомогу Ізраїлю та Україні
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання