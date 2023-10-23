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АНАЛІТИКА

Ігнат: Пілоти ЗСУ невдовзі пересядуть з тренажерів на F-16

 

Перша група українських пілотів, які відбувають курс навчання за кордоном, щоб опанувати винищувачі F-16, найближчим часом перейде від тренувань на авіатренажерах до вильотів на навчально-бойових літаках, повідомив у неділю, 22 жовтня, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів на F-16, які вже сьогодні навчаються на авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній уже літак навчально-бойовий з інструктором. Це має статися найближчим часом", - сказав він, цитує "Укрінформ".

За словами Ігната, партнери зауважують, що українські пілоти "доволі швидко" опановують літаки. "Зрештою, вони тут робили домашнє завдання певне", - зазначив речник.

Ігнат додав, що після того, як льотчики завершать необхідну підготовку з інструкторами, вони перейдуть до самостійного пілотування винищувачів.

Винищувачі F-16 будуть в Україні в першій половині 2024

Цього тижня міністр закордонних України Дмитро Кулеба зауважував, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з термінами навчань пілотів на цих літаках. За оптимістичним сценарієм, Київ почне отримувати ці літаки у першій половині 2024 року, зазначав він.

Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Данія надасть 19 літаків. Нідерланди зможуть дати до 42 винищувачів, а Норвегія - до 10, хоча строки передачі ще не узгоджені. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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