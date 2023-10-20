Фінансові новини
- |
- 20.10.23
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США хочуть зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
23:03 20.10.2023 |
Сполучені Штати Америки хочуть зменшити розмір допомоги Україні та знизити його з 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на запит адміністрації Білого дому до Конгресу США.
Зазначається, що пряма бюджетна підтримка України може зменшитися з нинішніх 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.
З таким запитом звернулася адміністрація президента США Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні.
У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.
У Білому домі зазначили, що цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між Європейським союзом, Японією та іншими донорами.
Запит Байдена
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.
При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні. Також у запиті передбачені кошти для забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги
|Захід не готовий дати Україні гарантії безпеки, але розглядає альтернативи, - Politico
|Байден: терористи й тирани не мають перемогти, я відмовляюся допустити це
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання