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Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги
17:39 20.10.2023 |
Німеччина сьогодні, 20 жовтня, відзвітувала про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Київ отримає додаткові зенітки Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
Що увійшло в новий пакет допомоги
* 3 зенітні установки Gepard;
* 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
* 20 БпЛА Vector;
* 1 мостоукладач Biber;
* 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;
* 13 машин охорони кордону;
* 3872 димових снарядів 155-мм.
Німеччина допоможе посилити українську ППО
Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.
Також Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.
Пізніше Міноборони Німеччини повідомило, що країна готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Patriot.
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