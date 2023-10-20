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АНАЛІТИКА

Захід не готовий дати Україні гарантії безпеки, але розглядає альтернативи, - Politico

 

Україна хоче отримати від НАТО чи окремих партнерів гарантії безпеки довгострокової дії. Але на Заході поки не готові цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами п'яти європейських дипломатів, з якими поговорило видання, країни Заходу досі не дійшли спільної думки щодо того, як реагувати на заклики України про гарантії безпеки. Деякі європейські чиновники не розуміють суті таких гарантій.

"Іноді важко зрозуміти, про що ми говоримо", - заявив один з дипломатів.

Що хоче Україна

Українська влада неодноразово зазначала, що хоче вступу країни до НАТО. На період війни і до офіційного членства Україна хоче отримати гарантії безпеки. Вони полягають у військовій та іншій підтримці нашої країни.

Також президент Володимир Зеленський наголошував, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде у липні, Україна очікує отримати чіткі заяви про вступ або дорожню карту членства.

Думки розділилися

Співрозмовники Politico зазначають, що поки союзники та партнери не визначилися, хто має надати Україні гарантії безпеки. Очевидно, що українська влада очікує на політичне рішення від альянсу, але водночас йдуть обговорення з конкретними країнами.

Так, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Ріші Сунак заявляли про довгострокову підтримку України. Макрон сказав, що Париж бачить її як "щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі та повноправним членством в НАТО".

Колишній помічник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд зазначив, що найкращий варіант для України - це повноправне членство і "залізні гарантії" за 5 статтею альянсу. За його словами, є багато інших варіантів, які розглядаються - від двосторонніх договорів до фактичних політичних зобов'язань.

Однією з пропозицій є договір безпеки, розроблений Зеленським та екс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Він передбачає, що основна група союзників зобов'яжеться зміцнювати оборону України протягом років і надавати як військову, так і не військову допомогу.

Інші варіанти

Окрема група західних чиновників вважає, що краще підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, аби розширити її власну оборонну промисловість. В НАТО кажуть, що це було б подібно до зв'язків США та Ізраїля і "проміжною домовленістю" до вступу.

Співрозмовники видання зазначають, що частіше в обговореннях звучать не гарантії безпеки, а радше про "зобов'язання" підтримувати України, тобто "довгострокове забезпечення засобами для захисту".
 

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