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АНАЛІТИКА

Байден: терористи й тирани не мають перемогти, я відмовляюся допустити це

 

Президент США Джо Байден закликав Конгрес проявити єдність у питанні допомоги для України та наголосив, що він "відмовляється допустити" ситуацію, що через політичні чвари у США підтримка України опиниться під загрозою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спеціальному зверненні увечері 19 жовтня (вночі 20 жовтня за Києвом).

Байден зазначив, що подасть у Конгрес терміновий бюджетний запит на фінансування потреб національної безпеки США з коштами у тому числі для підтримки Ізраїлю та України, та назвав це інвестицією, "безпекові дивіденди" від якої відчують багато поколінь американців.


"Що стосується України, я прошу Конгрес забезпечити щоб ми могли продовжувати надавати Україні необхідну їй зброю без зупинок, щоб Україна могла зупинити варварство Путіна в Україні", - підкреслив президент США.

Байден наголосив, що Україна досягла вже великого успіху, нагадавши, що на початку Кремль розраховував на успішний "бліцкриг", а натомість Україна за підтримки коаліції союзників під лідерством США поступово повертає окуповані території.

"Що станеться, якщо ми зараз підемо? Ми ключова держава (у процесі допомоги Україні). А Путін тим часом пішов до Ірану і Північної Кореї", - нагадав він.

Байден наголосив, що у випадку військової допомоги Україні не йдеться про участь американських військ, а лише про системи озброєння, важливі для деокупації і для того, щоб захищати тил від ракетного терору.

Він також наголосив, що Україні віддають зброю з американських складів, а кошти йдуть якраз на те, щоби поповнити їх новою зброєю американського виробництва.

"Як і в роки Другої світової, зараз патріотичні американські робітники створюють "арсенал демократії" і роблять внесок у боротьбу за свободу", - зазначив Байден.

Президент поділився згадкою про довгу подорож до Києва у лютому 2023 року, у якій його супроводжувала лише невелика група охорони і декілька радників.

"Але коли я вийшов з потяга і зустрівся із президентом Зеленським, я не почувався так, що я там один. Я ніс із собою ідею Америки, обіцянку Америки до людей, які зараз борються за те саме, за що й ми 250 років тому - свободу, незалежність, самовизначення. І коли ми із Зеленським йшли вулицями і десь далеко завили сирени, я ще сильніше ніж будь-коли відчув те, у що вірив: Америка є маяком для світу, досі... Люди завдяки нам вірять у кращий світ, краще майбутнє", - зазначив він.

"У нас вдома є певні розбіжності, і нам потрібно їх подолати. Ми не можемо допустити, щоби дріб'язкова, упереджена, "сердита" політика стала на заваді нашій відповідальності як великій державі. Ми не можемо допустити і не допустимо, щоби терористи на зразок ХАМАС і тирани на зразок Путіна перемогли. Я відмовляюся допустити це", - підкреслив Байден.

"У такі моменти ми маємо пам'ятати, ким ми є. Ми - Сполучені Штати Америки. І немає нічого неможливого для нас, якщо ми згуртовані", - завершив президент США.

Ключові теги: США
 

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