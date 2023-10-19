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Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №8371, що пропонує не допускати діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ, ухвалено в першому читанні", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.
За його словами, за законопроєкт у першому читанні на пленарному засіданні в четвер проголосували 267 народних депутатів.
За фракціями і групами голоси за законопроєкт розподілилися так: фракція "Слуга народу" - 175, "Європейська солідарність" - 26, "Батьківщина" - 17, "Голос" - 18, "Платформа за життя та мир" - 1, група "За майбутнє" - 8, "Довіра" - 12, "Відновлення України" - 0, позафракційні нардепи - 10.
Як повідомлялося, урядовий законопроєкт №8371 Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій було зареєстровано у Верховній Раді 19 січня 2023 р.
Стаття на тему:
11.10.2023 «Церковний бунт» у Верховній Раді. Чи дотиснуть Зеленського до заборони московського патріархату
У питанні про заборону УПЦ МП Офіс президента втратив політичну ініціативу. І тепер депутати поставили Банкову перед вирішальним вибором.
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