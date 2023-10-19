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Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні.
За ухвалення головного кошторису країни в першому читанні голоси віддали 285 народних депутатів.
За словами заступника голови фінкомітету ВР Ярослава Железняка, найбільше голосів за проєкт бюджету віддала фракція "Слуга народу" - 200.
Також за проєкт бюджету голоси віддали:
* "Платформа за життя та мир" - 17,
* "За майбутнє" - 14,
* "Голос" - 16,
* "Довіра" - 16,
* "Відновлення України" - 11,
* "Позафракційні" - 11.
Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" за проєкт бюджету не віддали жодного голосу.
За словами Ярослава Железняка, парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік.
"Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проєкт бюджету", - зазначив депутат
Основні показники проєкту бюджету у першому читанні виглядають наступним чином:
* доходи - у сумі 1.746,3 млрд грн,
* видатки - у сумі 3.308,9 млрд грн,
* граничний обсяг дефіциту - у сумі 1.593,6 млрд грн.
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