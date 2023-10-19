Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
08:58 19.10.2023 |
Уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.
У матеріалі йдеться, що рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати винищувачі F-16 Києву зробило надання Україні Gripen більш обговорюваним предметом допомоги з боку Швеції.
Припускають, що може пройти до року, перш ніж літаки опиняться в Україні, оскільки пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.
Gripen можуть суттєво допомогти Києву контролювати свій повітряний простір, адже вважаються відносно дешевими й простимт в обслуговуванні, та може працювати з коротших, вужчих злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані злітно-посадкові смуги на прямих ділянках автомагістралей.
Це зменшує ризик скупчення літаків на великій базі та їх знищення внаслідок однієї ворожої атаки. До того ж, літаки мають спеціальне обладнання для протидії російським винищувачам та радарним системам класу "земля-повітря".
Раніше уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги та розповів про підготовку рішення щодо можливої передачі винищувачів Gripen.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.
"Уряд ухвалив рішення доручити... оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen", - сказав Йонсон.
Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.
Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось надання Україні винищувачів Gripen.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
|Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат
|Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
|Україна і США створили систему протиповітряної оборони FrankenSAM на базі ЗРК «Бук», яка може запускати ракети RIM-7 Sea Sparrow
Бізнес
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми
|Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини світу
|14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки