Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км

США підтверджують передачу Україні ракет ATACMS. Але ракети, які отримала українська армія, мають радіус дії 165 кілометрів.

Про це заявила представник Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії", - заявила Вотсон.

За її словами, США вважають, що ракети ATACMS забезпечать значне збільшення бойових спроможностей України, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять росіян можливості мати "прихисток" на окупованій території.

"Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність", - резюмувала Вотсон.

Представник Ради нацбезпеки США не назвала, який саме тип ATACMS отримала Україна, але ймовірно мова йде про ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Саме цей тип ракети має радіус дії 165 км. Він також має касетну бойову частину.

Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.

Залужний вперше показав запуск ракет ATACMS в Україні

Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 17 жовтня, вперше показав запуск ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"ATACMS. Робота наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити запуск трьох далекобійних ракет.

Головнокомандувач подякував військовим за службу, а партнерам за підтримку.

Удар по аеродромах в окупації

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки було знищено дев'ять гелікоптерів росіян, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки.