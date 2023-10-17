Фінансові новини
- |
- 17.10.23
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
22:51 17.10.2023 |
США підтверджують передачу Україні ракет ATACMS. Але ракети, які отримала українська армія, мають радіус дії 165 кілометрів.
Про це заявила представник Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії", - заявила Вотсон.
За її словами, США вважають, що ракети ATACMS забезпечать значне збільшення бойових спроможностей України, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять росіян можливості мати "прихисток" на окупованій території.
"Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність", - резюмувала Вотсон.
Представник Ради нацбезпеки США не назвала, який саме тип ATACMS отримала Україна, але ймовірно мова йде про ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Саме цей тип ракети має радіус дії 165 км. Він також має касетну бойову частину.
Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.
Залужний вперше показав запуск ракет ATACMS в Україні
Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 17 жовтня, вперше показав запуск ракет ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"ATACMS. Робота наших воїнів", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити запуск трьох далекобійних ракет.
Головнокомандувач подякував військовим за службу, а партнерам за підтримку.
Удар по аеродромах в окупації
Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.
За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки було знищено дев'ять гелікоптерів росіян, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
ТОП-НОВИНИ
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
|Європарламент підтримав 50 мільярдів євро допомоги Києву
|Рада ухвалила узгоджений із партнерами закон про фінмоніторинг PEP - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна і США створили систему протиповітряної оборони FrankenSAM на базі ЗРК «Бук», яка може запускати ракети RIM-7 Sea Sparrow
|Верховна Рада вперше після початку повномасштабної війни проведе повноцінний пленарний тиждень
|«Непорозуміння виправлене». З законопроєкту про PEP прибрали скандальну правку
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
Бізнес
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram