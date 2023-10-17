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У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
18:47 17.10.2023 |
Сполучені Штати вже передали Україні обіцяний 31 американський бойовий танк M1A1 Abrams разом із запчастинами та боєприпасами.
Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив речник Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл, пише "Європейська правда".
За словами О'Доннелла, всі українці, які навчались на танках разом із американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну.
"Ми виконали свою частину домовленостей. З цього моменту вони (Україна. - Ред.) самі визначатимуть, коли й де вони застосовуватимуть ці сили й засоби", - сказав представник американської армії.
Він не уточнив, коли саме останні з обіцяних Abrams прибули в Україну, але вказав, що перед їхнім застосуванням на полі бою має пройти певний час - щоб українські сили переконались у наявності всіх необхідних елементів підтримки на місці й визначили, як найкраще застосувати танки.
"Я думаю, що Україна буде обдумано підходити до того, коли і де використовувати танки. Танк Abrams - це пекельна броньована машина, але не магічна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися", - вважає О'Доннелл.
Перший із 31 американського танка Abrams був доставлений в Україну наприкінці вересня.
M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона зможе використати для просування і можливого звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах.
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