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АНАЛІТИКА

У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams

 

Сполучені Штати вже передали Україні обіцяний 31 американський бойовий танк M1A1 Abrams разом із запчастинами та боєприпасами.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив речник Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл, пише "Європейська правда".

За словами О'Доннелла, всі українці, які навчались на танках разом із американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну.

"Ми виконали свою частину домовленостей. З цього моменту вони (Україна. - Ред.) самі визначатимуть, коли й де вони застосовуватимуть ці сили й засоби", - сказав представник американської армії.

Він не уточнив, коли саме останні з обіцяних Abrams прибули в Україну, але вказав, що перед їхнім застосуванням на полі бою має пройти певний час - щоб українські сили переконались у наявності всіх необхідних елементів підтримки на місці й визначили, як найкраще застосувати танки.

"Я думаю, що Україна буде обдумано підходити до того, коли і де використовувати танки. Танк Abrams - це пекельна броньована машина, але не магічна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися", - вважає О'Доннелл.

Перший із 31 американського танка Abrams був доставлений в Україну наприкінці вересня.

M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона зможе використати для просування і можливого звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах.
Ключові теги: США
 

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