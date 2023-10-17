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Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
17:36 17.10.2023 |
ЗСУ у вівторок вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.
Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.
"Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні", - йдеться в матеріалі.
Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).
Знищено 9 гелікоптерів та установку ППО. В ССО розповіли про операції в Бердянську та Луганську
Повідомляється, що Сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
* дев'ять гелікоптерів різних модифікацій
* спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
* пускова установка ППО
* склад боєприпасів
* пошкоджено злітні смуги аеродромів
Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.
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