Фінансові новини
- |
- 17.10.23
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
Верховна Рада не змогла проголосувати у другому читанні за законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Так, "за" проголосували 223 нардепи із 226 необхідних.
"Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. За - лише 223 голосів.
Відправили на повторне друге - 265. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання", - зазначив він.
Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт передбачає перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.
Зокрема, з місцевих бюджетів пропонується вилучити 25,8 млрд грн вже у жовтні-грудні 2023 року і 93,7 млрд грн - наступного року. Водночас пропонується обмежити напрямки використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, які за даними уряду, наразі перевищують 200 млрд грн.
Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
ТОП-НОВИНИ
|Україна і США створили систему протиповітряної оборони FrankenSAM на базі ЗРК «Бук», яка може запускати ракети RIM-7 Sea Sparrow
|Верховна Рада вперше після початку повномасштабної війни проведе повноцінний пленарний тиждень
|«Непорозуміння виправлене». З законопроєкту про PEP прибрали скандальну правку
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
|ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
Бізнес
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter