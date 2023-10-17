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АНАЛІТИКА

Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

13:24 17.10.2023 |

Право, Політика

 

Верховна Рада не змогла проголосувати у другому читанні за законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Так, "за" проголосували 223 нардепи із 226 необхідних.

"Парламент не схвалив до другого читання законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО та акцизу. За - лише 223 голосів.

Відправили на повторне друге - 265. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання", - зазначив він.

Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт передбачає перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

Зокрема, з місцевих бюджетів пропонується вилучити 25,8 млрд грн вже у жовтні-грудні 2023 року і 93,7 млрд грн - наступного року. Водночас пропонується обмежити напрямки використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, які за даними уряду, наразі перевищують 200 млрд грн.

Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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