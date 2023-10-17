Україна і США створили систему протиповітряної оборони FrankenSAM на базі ЗРК «Бук», яка може запускати ракети RIM-7 Sea Sparrow

США допомогли Україні створити дві нові системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на співробітника Пентагону.

Нові системи отримали назву FrankenSAM. В основу однієї з них покладено зенітно-ракетний комплекс "Бук". Фахівці модифікували пускову установку. Тепер вона може запускати американські ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Другий варіант FrankenSAM застосовує ракети AIM-9M Sidewinder, про постачання яких було оголошено офіційно раніше. Фахівці створили нову пускову установку, доповнивши її західними радарами та іншими компонентами, які Україна отримала від союзників. За інформацією джерела, нові системи протиповітряної оборони почнуть працювати до кінця осені.