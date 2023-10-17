Верховна Рада вперше після початку повномасштабної війни проведе повноцінний пленарний тиждень

Верховна Рада вперше після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року працюватиме тиждень у пленарному режимі, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Цей тиждень у ВР - пленарний, перший повноцінний тиждень із лютого 2022 року", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Вона також висловилася за необхідність повернутися до відкритості роботи Верховної Ради: "Час повертати і відкриту погоджувальну (раду керівників фракцій і груп - ІФ-У), і висвітлення діяльності роботи ВР".