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Верховна Рада вперше після початку повномасштабної війни проведе повноцінний пленарний тиждень
12:03 17.10.2023 |
Верховна Рада вперше після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року працюватиме тиждень у пленарному режимі, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Цей тиждень у ВР - пленарний, перший повноцінний тиждень із лютого 2022 року", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі у вівторок.
Вона також висловилася за необхідність повернутися до відкритості роботи Верховної Ради: "Час повертати і відкриту погоджувальну (раду керівників фракцій і груп - ІФ-У), і висвітлення діяльності роботи ВР".
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