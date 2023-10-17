Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат

Для посилення свого захисту під час опалювального сезону Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони (ППО) у міжнародних партнерів, повідомив у неділю, 15 жовтня, речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

"Така практика у нас вже є. Деякі країни дали в користування. Зрозуміло, що кожна країна дбає перш за все про власні пріоритети та власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо немає ППО стільки у світі, щоб взяти і нам віддати одразу", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що передача Україні в користування систем ППО на опалювальний сезон є "великим і позитивним знаком".

Ігнат зазначив, що не називатиме країни, які надають чи з якими ведуться перемовини щодо надання ППО в оренду. "Ця інформація чутлива. Особливо наші партнери не хотіли б, щоб ми її озвучували", - цитує його державна агенція "Укрінформ". Він додав, що Україна потребує великої кількості систем ППО.

Як повідомлялось, Росія останнім часом зменшила кількість ракетних атак. Це може бути пов'язане з тим, що вона накопичує запаси для подальших ударів по українських енергетичних об'єктах.