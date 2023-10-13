СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»

Служба безпеки України та Військово-морські сили України морськими дронами з експериментальним озброєнням атакували носій крилатих ракет "Буян" і корабель "Павел Державин", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" і позавчорашній підрив "Державина" - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України", - повідомив співрозмовник агентства, уточнивши, що обидва судна вразили дрони "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральники й водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити подвиг "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків", - повідомило джерело, посилаючись на одного з організаторів спецоперації.