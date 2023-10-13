ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Прихований характер деяких злочинів, які скоюють російські окупанти в Україні, зокрема депортація українських дітей та сексуальне насильство, а також риторика представників російської влади, "свідчать про спробу Російської Федерації знищити український народ, ведучи проти нього геноцидну війну". Говориться у резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), ухваленій у четвер, 12 жовтня, під час сесійного засідання у Страсбурзі.

Щоб встановити справедливий і тривалий мир в Україні, міжнародна спільнота має визнати масштаби та тяжкість злочинів, скоєних Росією. А для перемоги України, яка важлива для безпеки всієї Європи, країни-члени Ради Європи (РЄ) повинні підтримувати формулу миру Зеленського та надавати українській владі військову, фінансову, політичну та дипломатичну допомогу, наголошується у резолюції.

Новітній геноцид українців

Агресія РФ проти України триває понад дев'ять років, а повномасштабне військове вторгнення в Україну - двадцять місяців, і "міжнародне співтовариство не повинно випускати з поля зору головну мету: виступити єдиним фронтом для припинення агресії і досягти миру, який є всеосяжним, справедливим і тривалим, забезпечивши при цьому перевагу верховенства права над верховенством сили". При цьому у резолюції наголошується, що будь-які мирні переговори можуть відбуватися "лише на умовах, визначених Україною, і після виходу з її території усіх російських військ і виведення всієї військової техніки".

Російська окупаційна влада примусово депортує українських дітей, "десятки тисяч мирних громадян зникли безвісти або були незаконно викрадені, вивезені у фільтраційні табори та позбавлені волі, близько двох тисяч із цих жертв насильницького зникнення старші 70 років", говориться у резолюції. Окрім того, від початку повномасштабного військового вторгнення Росія "без вагань використовує як зброю енергетику, екоцид, економічні важелі, паспортизацію громадян України (...) та фейкові незаконні вибори та референдуми" на тимчасово окупованих територіях. На думку, депутатів ПАРЄ, ці факти свідчать про те, що російський режим веде проти українського народу "геноцидну війну".

Фейкові вибори на окупованій Росією частині Херсонської області, вересень 2023 року

Спецтрибунал для Росії треба створити якнайшвидше

Цілеспрямована політика агресії Росії проти України є "трагічним нагадуванням про попередню спробу знищення української нації". Тому Асамблея вирішила визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду, метою якого було "зруйнувати основи української нації, мови та культури". ПАРЄ також "заохочує" парламенти держав-членів РЄ та інші парламенти, які ще досі не зробили цього, наслідувати її приклад.

Розпочавши загарбницьку війну проти України, РФ "відверто і безсоромно порушила головні принципи Статуту ООН та паралізувала функціонування Ради Безпеки ООН". І реакція міжнародної спільноти на російську агресію проти України "визначить курс європейської історії та вплине на систему глобального управління в наступні роки", переконані депутати ПАРЄ.

Тому резолюція закликає якомога швидше створити механізм притягнення до відповідальності російського керівництва за розв'язання війни проти України. Для цього країни, які до цього причетні, мають у стислі терміни "дійти згоди щодо юридичної форми спеціального міжнародного трибуналу для злочину агресії", вирішити питання його міжнародної легітимності та "мінімізувати потенційні юридичні проблеми, зокрема щодо можливого використання ключовими підозрюваними особистого або функціонального імунітету".

ПАРЄ також висловила свою солідарність з усіма жертвами насильницьких зникнень та їхніми родинами і закликала міжнародну спільноту вимагати від російської влади список незаконно утримуваних осіб, негайне та безумовно звільнити цих людей і ліквідувати фільтраційні табори.

Агресор не повинен уникнути відповідальності

Голосуванню за резолюцію передували дебати. Чи не кожен учасник дискусії наголошував, що гарантувати встановлення тривалого миру в Європі можуть лише притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України, а саме політичного керівництва Росії, і виплата компенсацій усім жертвам війни.

Країни-члени РЄ вже домовилися про створення Міжнародного реєстру збитків від війни в Україні, завданих Росією, і активно ведуть консультації щодо створення спецтрибуналу для злочину агресії РФ, "але попереду ще довга дорога", вважає латвійська депутатка від "Європейської народної партії" (ЄНП) Занда Калініна-Лукашевіч. За її словами, усі ці кроки дадуть змогу у майбутньому "запобігти подібним агресивних діям" з боку інших авторитарних країн.

"Ми зобов'язані показати, що не відступимо і стоятимемо на стороні справедливості", - заявила Калініна-Лукашевіч. Вона закликала колег пояснювати своїм виборцям, чому підтримка України у цій війні важлива й "намагатися віднайти для цієї підтримки бюджетні ресурси".

Депутатка від групи лібералів з Боснії і Герцеговини Сабіна Чудіч також закликала європейські країни не припиняти роботи над притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини. "Всім знайомий вислів про те, що дорога в пекло вимощена гарними намірами. Щоб цього не сталося з нами, ми повинні дотриматися своїх намірів щодо України і виконати їх", - сказала політикиня.

"Підтримуватимемо Україну до перемоги"

Члени української делегації скористалися можливістю виступити з трибуни ПАРЄ для того, щоб ще раз попросити європейські уряд надати Києву необхідну зброю. "Чи можна повірити в те, що миру і справедливості можна досягти лише за допомогою слів? Ми роками говорили з Росією, а вона вважала нас слабкими і дурними", - сказав український депутат від групи консерваторів Олексій Гончаренко, відзначивши, що агресора можна зупинити лише зброєю. Він закликав країни-члени РЄ "виробити танки, ракети, безпілотники і надати їх Україні". "А ми знаємо, що з ними робити, щоб захистити Європу", - сказав Гончаренко.

Протягом останніх десятиліть "всім були видні імперські амбіцій Путіна", але лише зараз народилося розуміння, що цим амбіціям треба негайно покласти край. Таку думку висловив молдавський депутат від ЄНП Міхаїл Попсой. "Ми часто повторюємо, що підтримуватимемо України стільки, скільки буде потрібно. Проте я пропоную говорити, що ми підтримуватимемо України доти, поки вона не переможе. Бо лише перемога України може гарантувати тривалий мир у нашому регіоні", - завив Попсой.