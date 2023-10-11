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АНАЛІТИКА

Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн

 

Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 жовтня, оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

До нього увійшли:

* Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

* Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

* Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

* Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

* Високоточні авіаційні боєприпаси;

* Засоби радіоелектронної боротьби;

* Ракети для ПТРК TOW;

* ПТРК АТ-4;

* Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

* Підривні боєприпаси для подолання перешкод;

* Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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