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Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
23:45 11.10.2023 |
Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 жовтня, оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
До нього увійшли:
* Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
* Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
* Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
* Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
* Високоточні авіаційні боєприпаси;
* Засоби радіоелектронної боротьби;
* Ракети для ПТРК TOW;
* ПТРК АТ-4;
* Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
* Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
* Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.
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