З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки.

Відповідне роз'яснення опублікувала Державна податкова служба.

Ця норма почала діяти з 1 жовтня відповідно до пп. 1, 2 ст. 3 закону "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

"З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону", - зазначили в Податковій службі.

ДПС наголошує, що це стосується таксистів які:

* Не є платниками податків першої групи.

* Проводять розрахунки в салоні авто в готівковій формі або приймають в рахунок оплати за послуги перевезень платіжні карти.

* Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року №1336 (підприємці, які звільнені від РРО, - ред.).

