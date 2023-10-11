Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів

 

Велика Британія спільно з союзниками направить Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів, заявив британський міністр оборони Грант Шаппс.

У пресрелізі Міноборони Британії зазначено, що для укладення контрактів на постачання обладнання, яке увійде до пакета допомоги, залучають кошти з Міжнародного фонду для України, який, окрім Британії, фінансують Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія та Литва.

До пакета, зокрема, включать засоби розмінування, засоби для наведення мостів через річки і траншеї, а також важкі інженерні машини розгородження для руйнування невибухонебезпечних перешкод.

У відомстві повідомили, що загалом за час роботи фонд зміг залучити близько 785 млн фунтів стерлінгів.

Зазначено, що про пакет допомоги міністри оборони Великої Британії та інших країн планують оголосити на зустрічі Контактної групи щодо оборони України, яка відбувається в середу в штаб-квартирі НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5058
  0,0469
 0,13
EUR
 1
 38,6049
  0,1222
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4878  0,02 0,07 38,1904  0,02 0,04
EUR 39,8685  0,04 0,09 40,8052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4300  0,09 0,25 36,4500  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес