Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія спільно з союзниками направить Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів, заявив британський міністр оборони Грант Шаппс.

У пресрелізі Міноборони Британії зазначено, що для укладення контрактів на постачання обладнання, яке увійде до пакета допомоги, залучають кошти з Міжнародного фонду для України, який, окрім Британії, фінансують Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Ісландія та Литва.

До пакета, зокрема, включать засоби розмінування, засоби для наведення мостів через річки і траншеї, а також важкі інженерні машини розгородження для руйнування невибухонебезпечних перешкод.

У відомстві повідомили, що загалом за час роботи фонд зміг залучити близько 785 млн фунтів стерлінгів.

Зазначено, що про пакет допомоги міністри оборони Великої Британії та інших країн планують оголосити на зустрічі Контактної групи щодо оборони України, яка відбувається в середу в штаб-квартирі НАТО.