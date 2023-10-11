США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет безпекової допомоги на суму $200 млн, куди, зокрема, увійдуть ракети ППО та артилерійські боєприпаси, повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

"Я пишаюся тим, що Сполучені Штати оголосять про свій майбутній пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму $200 млн. До нього входять ракети AIM-9 для нової системи ППО, які ми незабаром поставимо в Україну, а також артилерійські та ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкові засоби та обладнання для протидії російським безпілотникам", - сказав Остін, відкриваючи 16-те засідання Контактної групи щодо оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі в середу.

Отже, як зазначив Остін, загальний обсяг оголошеної допомоги з боку США з початку "путінської війни" становить близько $43,9 млрд.