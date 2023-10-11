Розкрадання газу на 2,1 мільярда: НАБУ вручило підозру нардепу Дубневичу

НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними джерел ЕП, йдеться про нардепа Ярослава Дубневича від депутатської групи "За майбутнє". Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Організація заволодіння природним газом

За версією слідства, впродовж 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська область) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість, як з'ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за ринковою ціною.

Організація легалізації

Прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обґрунтувань).

Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.

Впродовж 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, зокрема зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Наразі обвинувальні акти стосовно п'яти учасників схеми скерували до суду, а на цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" вартістю близько 800 млн грн наклали арешт.

Щодо організатора схеми - вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.