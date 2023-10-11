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Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року
09:57 11.10.2023 |
Глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.
Про це вона сказала в ефірі RTL, пише "Європейська правда".
Дедондер зазначила, що з 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, "залежно від нарощування наших нових можливостей F-35".
Скільки літаків відправлять в Україну, Дедондер не уточнила.
На додаток до відправки винищувачів Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої "авіаційної коаліції", додала міністерка.
Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.
Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль зазначав, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.
ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16.
Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".
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