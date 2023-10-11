Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року

Глава Міноборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила, що країна відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

Про це вона сказала в ефірі RTL, пише "Європейська правда".

Дедондер зазначила, що з 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, "залежно від нарощування наших нових можливостей F-35".

Скільки літаків відправлять в Україну, Дедондер не уточнила.

На додаток до відправки винищувачів Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої "авіаційної коаліції", додала міністерка.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль зазначав, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.

ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16.

Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".