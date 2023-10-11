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АНАЛІТИКА

Німеччина посилить ППО України перед зимою: до пакета допомоги увійдуть Patriot та IRIS-T

 

Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.

Зазначається, що ця допомога допоможе захистити критично важливу інфраструктуру.

Німеччина передасть Україні:

* Додаткову систему ППО Patriot;
* IRIS-T SLM;
* IRIS-T SLS;
* Три зенітні установки Gepard.

Загальна вартість цієї допомоги становитиме 1 млрд євро.

Свіжа інформація

Міноборони Німеччини повідомило, що минулого тижня Федеральний уряд пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському другу систему Patriot.

Вона надходить безпосередньо зі складів Бундесверу і, крім центру управління вогнем і радіолокаційного пристрою, містить вісім інших пускових пристроїв і, ймовірно, понад 60 керованих ракет. Навчання розпочнеться в найближчі кілька тижнів.

Крім того, у жовтні Німеччина поставить ще кілька систем IRIS-T. Йдеться про третю IRIS-T SLM середньої дальності з керованими ракетами середньої дальності і другу SLS IRIS-T для малої дальності, також з керованими ракетами.

Німеччина допоможе посилити українську ППО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.

Також Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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