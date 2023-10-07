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АНАЛІТИКА

В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн

23:17 06.10.2023 |

Політика

 

Суд в Україні заарештував корпоративні права в країні, що належали трьом підсанкційним російським олігархам: Михайлу Фрідману, Пьотру Авену та Андрію Косогову. Як вказують в пресслужбі Служби безпеки України

(СБУ) в п'ятницю, 6 жовтня, вони входять до оточення президента РФ Володимира Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

"Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Серед заблокованих активів - фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв'язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод, додали в СБУ. Арешт цього майна, як впевнені правоохоронці, не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

Фрідмана підозрюють у фінансуванні війни

У вересніСБУ заочно повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ проти Україні. За даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення Росії Фрідман вклав близько двох мільярдів рублів у кілька військових заводів країни-агресорки. Серед іншого йдеться про "Тульський патронний завод", а також про "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", що виробляє високотехнологічне обладнання для російських бойових літаків і вертольотів. В СБУ зазначали, що для фінансування цих "проєктів" Фрідман використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Зазначимо, що Фрідман народився у Львові і прожив там перші 17 років. Згодом він переїхав до Москви, де створив бізнес-імперію Alfa Group, якій належить "Альфа-Банк", мережа магазинів "Перекресток" та "Пятерочка" тощо. Останні роки Фрідман живе та працює в Лондоні.

Михайло Фрідман, Пьотр Авен та Андрій Косогов, за даними Національного банку України, були кінцевими власниками "Сенс Банку" - колишнього "Альфа-Банк Україна", який в кінці липня Україна націоналізувала.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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