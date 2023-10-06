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АНАЛІТИКА

Шістнадцятий «Рамштайн» відбудеться 10 жовтня в Брюсселі

 

Міністерство оборони США анонсувало шістнадцяту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбудеться 10 жовтня в Брюсселі в офлайн-форматі.

Про це йдеться в опублікованому в четвер повідомленні Пентагону, пише "Європейська правда".

У 16-му "Рамштайні" візьмуть участь міністр оборони США Ллойд Остін та новопризначений голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

"Міністр і голова ОКНШ долучаться до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та подальшу підтримку з боку міжнародного співтовариства, спрямовану на забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", - зазначили в Пентагоні.

Там також оголосили про участь Ллойда Остіна в засіданні міністрів оборони країн НАТО 12 жовтня в штаб-квартирі Альянсу.

Формат "Рамштайн", який об'єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

У попередньому засіданні Контактної групи з питань оборони України 19 вересня вперше брав участь новий міністр оборони Рустем Умєров. За її підсумками сторони домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція спроможностей).
 

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