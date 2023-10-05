Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія передасть Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk

Іспанія передасть Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk

 

Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба іспанського уряду, пише "Європейська правда".

Під час переговорів голови України та Іспанії обговорили поточну ситуацію на фронті, у зв'язку з цим Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", - йдеться в повідомленні.

ЗРК Hawk - напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який був основним зенітним комплексом США та країн НАТО в добу Холодної війни. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk - до 45-50 кілометрів, висотність цілі - до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Ще в жовтні 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk, а в листопаді того ж року - оголосила про надання ще двох пускових установок.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6216
  0,0193
 0,05
EUR
 1
 38,5406
  0,1118
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5561  0,04 0,12 38,2521  0,08 0,21
EUR 39,7696  0,01 0,03 40,7471  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6200  0,02 0,05 36,6400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес