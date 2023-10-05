Rheinmetall передасть Україні автоматизовані системи розвідки

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав контракт на постачання до України автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire.

Про це, як пише "Європейська правда", Rheinmetall повідомив на своєму сайті.

Німецький концерн сказав, що обладнання надається на замовлення уряду Німеччини та здійснюється у співпраці з естонською компанією DefSecIntel. Він не навів точну суму замовлення, але зазначив, що це двозначна цифра в мільйонах євро.

SurveilSpire - це система захисту від дронів, призначена для розвідки та знищення ворожих безпілотників. До їх складу входять мобільні вежі спостереження з камерами денного та нічного бачення, міні-дрони з автопілотом та система управління й контролю.

У повідомленні йдеться, що поставки, до яких також включені транспортні засоби, вже розпочалися.

Раніше Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

На початку липня повідомляли, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.