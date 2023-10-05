Фінансові новини
- |
- 05.10.23
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall передасть Україні автоматизовані системи розвідки
14:54 05.10.2023 |
Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав контракт на постачання до України автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire.
Про це, як пише "Європейська правда", Rheinmetall повідомив на своєму сайті.
Німецький концерн сказав, що обладнання надається на замовлення уряду Німеччини та здійснюється у співпраці з естонською компанією DefSecIntel. Він не навів точну суму замовлення, але зазначив, що це двозначна цифра в мільйонах євро.
SurveilSpire - це система захисту від дронів, призначена для розвідки та знищення ворожих безпілотників. До їх складу входять мобільні вежі спостереження з камерами денного та нічного бачення, міні-дрони з автопілотом та система управління й контролю.
У повідомленні йдеться, що поставки, до яких також включені транспортні засоби, вже розпочалися.
Раніше Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").
На початку липня повідомляли, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.
Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітети Європарламенту підтримали багаторічний план підтримки України на 50 млрд євро
|Кабмін призначив ще трьох заступників міністрів оборони
|Німеччина передасть Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, - Bloomberg
|ДБР завершило розслідування у справі про розстріл «Небесної сотні»: перед судом постануть Янукович і весь силовий блок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У США вперше в історії усунули з посади спікера Палати представників
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
|Нацбанк відновив публікацію довідкового курсу гривні вперше з початку великої війни
|У Києві змінять умови онлайн-оплати за проїзд у транспорті
|Мілітарі вже не в моді. Як США зробили шатдаун зовнішній політиці Банкової
Бізнес
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки
|Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект
|Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV
|Франція схвалила оновлення, розроблене Apple для зниження рівня випромінювання iPhone 12
|WSJ: французька влада провела обшуки в офісах Nvidia
|Spotify представив ШІ для клонування голосів подкастерів і перекладу їх іншими мовами