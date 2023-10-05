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Комітети Європарламенту підтримали багаторічний план підтримки України на 50 млрд євро
13:13 05.10.2023 |
Комітети Європарламенту з бюджетних питань і закордонних справ абсолютною більшістю підтримали пропозицію багаторічного плану підтримки України обсягом 50 млрд євро.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі.
Йдеться про новий інструмент Ukraine Facility, на який закладають 50 млрд євро на 2024-2027 роки у вигляді грантів та позик на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України. Таку пропозицію внесла Єврокомісія у червні 2023 року.
У голосуванні на комітетах план підтримали 86 голосами "за", тоді як проти проголосували шість членів і двоє утрималися.
Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року. Євродепутати вважають, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету, щоби із завершенням поточного календарного року мати зрозуміле джерело фінансування для підтримки України. Його мають включити також у річний бюджет 2024 року, перемовини про який будуть вести у листопаді.
Одна з ключових вимог євродепутатів - використання заморожених російських активів для відбудови України. Також це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні. Серед іншого, депутати наголошували, що фінансування не мають отримувати компанії з олігархічним впливом.
Під час розгляду у комітетах у проєкт внесли деякі зміни для більшої прозорості. Зокрема, це передбачає створення окремого сайту про кошти, виділені Україні на конкретні цілі, та кроки, які зі свого боку здійснила Україна, щоб отримати допомогу. Євродепутати хочуть, щоби внески від третіх країн і міжнародних установ також публікувалися.
План щодо реформ та інвестицій за участі ЄС мають погоджувати у консультаціях з Верховною Радою.
Проєкт винесуть на голосування під час пленарної сесії 16-19 жовтня. Коли Рада ЄС погодить свою скоординовану позицію, почнуться переговори з окремими країнами-членами.
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