Німеччина передасть Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, - Bloomberg

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.

Україна намагається збільшити поставки річкою Дунай і суходолом через так звані "маршрути солідарності" після того, як угода, яка дозволяє суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині, перестала працювати.

Невелика кількість суден також курсує смугами води біля берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.

Інформація від німецького депутата

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Інформація від німецького депутата

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.