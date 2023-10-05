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Німеччина передасть Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, - Bloomberg
23:46 04.10.2023 |
Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.
Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.
Україна намагається збільшити поставки річкою Дунай і суходолом через так звані "маршрути солідарності" після того, як угода, яка дозволяє суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині, перестала працювати.
Невелика кількість суден також курсує смугами води біля берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.
Інформація від німецького депутата
Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.
"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.
Інформація від німецького депутата
Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.
"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.
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