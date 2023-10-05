Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передасть Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, - Bloomberg

 

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.

Україна намагається збільшити поставки річкою Дунай і суходолом через так звані "маршрути солідарності" після того, як угода, яка дозволяє суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині, перестала працювати.

Невелика кількість суден також курсує смугами води біля берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.

Інформація від німецького депутата

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Інформація від німецького депутата

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6023
  0,0122
 0,03
EUR
 1
 38,4288
  0,1025
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес