Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів

Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку пропозицій Єврокомісії з перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які, зокрема, містять положення про утворення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, голосування відбулося сьогодні під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі. «За» згадану резолюцію проголосували 393 депутати, «проти» - 136, ще 92 європейські політики утрималися.

«Європейський парламент.... Підтверджує той факт, що цей перегляд (бюджету) має бути сфокусований на багаточисельних наслідках російської агресивної війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії і суверенітету Європейського Союзу та на наданні Європейському Союзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи», - йдеться у документі.

Резолюція Європарламенту містить окремий розділ, який присвячено наданню довгострокової підтримки для України.

«Європарламент вітає пропозицію Європейської комісії з довгострокового структурного рішення для розв'язання фінансових потреб України та його прив'язки до бюджету ЄС, що покриватиме підтримку макрофінансової стабільності, інвестиційного середовища та фінансування середньострокового та довгострокового відновлення та відбудови, проведення реформ, що пов'язані із входженням (до ЄС) та розвитку адміністративних спроможностей», - зазначається в документі.

При цьому Європарламент окремо наголошує, що такий довгостроковий інструмент є єдино можливим шляхом для залучення інших донорів та забезпечення ефективних і цілеспрямованих витрат в інтересах України та її народу. Депутати наполягають, що Українських фонд в рамках багаторічного бюджету ЄС має бути ухвалений «так швидко, як це можливо», відразу після ухвалення уточнень до MFF (багаторічної фінансової перспективи ЄС).

Європейські політики закликали надати такому Українському фонду певну гнучкість, враховуючи невизначеність ситуації навколо України. У цьому контексті вони привітали створення, за пропозицією Європейської комісії, так званого Українського резерву, який може бути мобілізований бюджетними органами Євросоюзу, одним з яких є Європейський парламент, для вирішення негайних потреб України.

«Європейський парламент ... підкреслює необхідність захисту верховенства права та фінансових інтересів Європейського Союзу з метою запобігати, виявляти та виправляти випадки корупції, конфлікту інтересів та інших порушень у використанні фондів Європейського Союзу в Україні, яке має ґрунтуватися на принципах прозорості та відповідальності. Вважає, що цей (Український) фонд має передбачати чіткі положення та запобіжники для досягнення таких цілей», - йдеться у резолюції.

Євродепутати нагадали, що від початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз був на «передньому краї» у підтримці України та у дієвій солідарності з її народом у боротьбі за захист демократії та проти російського авторитаризму. Від початку війни ЄС вже надав Україні більше 30 мільярдів євро лише фінансової підтримки, і залишатиметься в центрі таких зусиль, з урахуванням необхідності підтримати України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, після того, як Росія розпочала агресивну війну проти України, ЄС виділив Україні фінансову, економічну, гуманітарну та військову допомогу на суму вже більше 81 мільярда євро. Український фонд, який за позитивного рішення Європарламенту та Європейської ради буде створений в рамках багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, передбачатиме виділення до 50 мільярдів євро для прямої бюджетної підтримки України, для підтримки реформ та для створення сприятливого інвестиційного клімату і умов для залучення приватних інвесторів до процесів відновлення України.