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Нацбанк відновив публікацію довідкового курсу гривні вперше з початку великої війни

13:39 03.10.2023 |

Фінанси

 

Довідкове значення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 вівторка становило 36,5744 грн/$1, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

Офіційний курс гривні, який було зафіксовано з кінця липня минулого року, у вівторок встановлено на рівні 36,5686 грн/$1, тож поки що можна припускати ослаблення гривні в перший день переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу лише трохи більше ніж на пів копійки.

Такий темп відповідає ослабленню приблизно на 4,1% на рік.

Водночас Нацбанк визначить й оголосить офіційний курс на 4 жовтня за підсумками всієї торгової сесії, яка триває до 15:30.

Наразі, як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку, курс становить близько 36,61 грн/$1, а обсяг торгів уже наблизився до $400 млн, що приблизно на два порядки вище за обороти попередніх днів, коли діяв фіксований курс.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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