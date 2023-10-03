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Всюдиходи, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
23:02 02.10.2023 |
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зокрема, Берлін передав Києву 14 гусеничних всюдиходів BV 206.
До пакета також увійшли:
* 1 мостоукладач Biber;
* 2 БРЕМ Wisent 1MC;
* 7 танкових тягачів HX81;
* 12 причепів до них;
* радіостанції для танків Leopard;
* 99 терміналів супутникового зв'язку;
* 21 машина прикордонної охорони;
* 1 202 інфузійних насоси;
* 32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
* 239 криптофонів;
* комплект запчастин до БпЛА Vector;
* 20 000 захисних окулярів тощо.
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