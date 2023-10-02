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АНАЛІТИКА

Унаслідок удару дронами по Смоленському авіазаводу в РФ порушено процес виробництва ракет Х-59 - ГУР

 

У неділю, 1 жовтня, ударні БПЛА атакували Смоленський авіаційний завод, де виробляли ракети Х-59, унаслідок атаки порушено процес їх виробництва, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

У ГУР зазначають, що росіяни найчастіше обстрілюють цивільні та військові об'єкти в Україні саме цими типами ракет.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" має дальність до 280 км.

"Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області", - зазначається в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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