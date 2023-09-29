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АНАЛІТИКА

Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн

 

Палата представників Конгресу США пізно вечері у четвер проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє ухвалення голосували окремо.

Крім того, у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів.

Хоча обидва проєкти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмову від України.

"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", - сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Напередодні стало відомо, що республіканці в Палаті представників США вирішили вилучити 300 мільйонів доларів допомоги Україні із законопроєкту про оборонні витрати та проголосувати за них окремо попри обіцянки спікера Кевіна Маккарті цього не робити.

300 мільйонів доларів, про які йдеться, не пов'язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярдів доларів для України та пов'язаними витратами, яке Білий дім запросив у серпні - і яке так само викликало спротив ультраправих республіканців.

На цьому тлі Сенат США погодив альтернативний проєкт короткострокової бюджетної резолюції, де, серед іншого, передбачені понад 6,1 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда - на економічну підтримку.

Але Кевін Маккарті вже заявив, що серед членів палати не знайдеться голосів для підтримки бюджетної пропозиції Сенату.
Ключові теги: США
 

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