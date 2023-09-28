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НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
18:47 28.09.2023 |
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.
Про це ЕП повідомили співрозмовники в правоохоронних органах.
За даними ЕП, кримінальне провадження було зареєстроване минулого тижня.
У провадженні фігурують п'ять фірм, якими за даними Bihus.Info володіють брат заступника керівника Офісу перзидента Ростислава Шурми Олег або наближені до посадовця особи.
Справа розслідується за частиною 5 статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Нагадаємо:
17 серпня було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.
Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.
А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.
Заступник Андрія Єрмака підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".
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