СБУ каже, що влаштувала блекаут в Росії у відповідь на удари по енергетиці України

Співрозмовник ВВС Україна в Службі безпеки України повідомив, що саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. У результаті цієї атаки світло зникало одразу у семи населених пунктах.

"Росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити»", - додав співрозмовник у СБУ.

Там вказують, що у випадку атак на енергетику України росіяни на собі відчуватимуть, що таке "блекаут", графіки відключень і пошуки генераторів.

Зранку 26 вересня влада Курської області Росії заявила про нову атаку безпілотника, який скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію.

Вночі Міноборони Росії коротко повідомило, що близько 05:30 над територією Курської області збило український безпілотний літальний апарат.

Вранці губернатор Роман Старовойт уточнив, що дрон скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію в селі Снагость у Коренівському районі, внаслідок чого без електрики залишилося сім населених пунктів.

Згідно із заявою російської влади, це вже була четверта атака дронів. Напередодні Міноборони доповідала про два вечірні удари - приблизно о 22:30 та 23:00 на території області. Вранці у понеділок військові та губернатор повідомляли про падіння двох безпілотників у самому Курську та на околицях міста, один з них пошкодив якусь адміністративну будівлю.

У неділю Курськ також атакував дрони, українські джерела стверджували, що під удар потрапило управління ФСБ і нафтопереробний об'єкт, російська влада це не підтверджувала.

Фото можливої атаки

Удари по енергетиці України

21 вересня українська влада та енергетики заявили про відновлення російських ракетних ударів по енергетиці. Частина ракет влучила в енергетичні об'єкти на заході та в центрі країни, а "Укренерго" заявило, що після піврічної перерви Росія відновила "терор" проти енергетичної системи.

Ще в липні співрозмовник ВВС Україна у Головному управлінні розвідки прогнозував, що восени росіяни почнуть бити по енергетиці. При чому бити точково - саме по ключових підстанціях, щоб паралізувати передачу електрики.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов анонсував, що Україна буде симетрично відповідати на російські удари по енергетиці.

"21 вересня через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах", - повідомила державна компанія "Укренерго".

Російські ракети знищили підстанцію на околицях Рівного, частина міста та району на кілька годин опинились без світла. Так само без електрики певний час сиділи у Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківських областях.

У Києві тимчасову відсутність світла компанія ДТЕК теж пояснила наслідками російського удару.

Восени 2022 року Росія розпочала масовані атаки на українську енергетику. До весни значна частина системи була знищена, а всю осінь та зиму у всіх регіонах країни були великі проблеми з електрикою.

Більшу частину доби українці могли сидіти без світла і тепла.