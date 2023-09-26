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АНАЛІТИКА

США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»

 

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік пріоритетних реформ, про що спершу повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні.

Посольство підтвердило, що США запропонували список пріоритетних реформ для України для подальшого обговорення.

"У рамках триваючого діалогу з Україною і сторонами, зацікавленими у майбутньому її успіху, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку у рамках Координаційної платформи донорів у Брюсселі.

Список наданий як основа для консультацій з українською владою і ключовими партнерами як складова нашої триваючої підтримки для України і її зусиль для інтеграції у Європу - мети, яку США рішуче підтримують", - зазначають у заяві.

Як пояснюють, метою цього листа є визначити пріоритети і узгодити роботу над реформами між Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

"Як зазначив президент Байден під час зустрічі з президентом Зеленським у Білому домі, "так само як ми налаштовані допомагати українцям захищатися зараз, ми готові допомагати їм відновлюватися і відбудовуватися для подальшого життя, у тому числі підтримувати реформи для боротьби з корупцією, створювати середовище, де бізнес може процвітати і куди американський та європейський бізнес захоче інвестувати", - додають у заяві.

Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомляла, що з Білого дому надіслали Києву і партнерам у Координаційній платформі донорів лист з переліком реформ, на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні.

УП опублікувала повний його переклад, уточнивши також, що він є попереднім робочим проєктом.

Нагадаємо, США нещодавно призначили спецпредставницю з питань відбудови України. Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
Ключові теги: США
 

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