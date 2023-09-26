США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік пріоритетних реформ, про що спершу повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні.

Посольство підтвердило, що США запропонували список пріоритетних реформ для України для подальшого обговорення.

"У рамках триваючого діалогу з Україною і сторонами, зацікавленими у майбутньому її успіху, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку у рамках Координаційної платформи донорів у Брюсселі.

Список наданий як основа для консультацій з українською владою і ключовими партнерами як складова нашої триваючої підтримки для України і її зусиль для інтеграції у Європу - мети, яку США рішуче підтримують", - зазначають у заяві.

Як пояснюють, метою цього листа є визначити пріоритети і узгодити роботу над реформами між Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

"Як зазначив президент Байден під час зустрічі з президентом Зеленським у Білому домі, "так само як ми налаштовані допомагати українцям захищатися зараз, ми готові допомагати їм відновлюватися і відбудовуватися для подальшого життя, у тому числі підтримувати реформи для боротьби з корупцією, створювати середовище, де бізнес може процвітати і куди американський та європейський бізнес захоче інвестувати", - додають у заяві.

Нагадаємо, "Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомляла, що з Білого дому надіслали Києву і партнерам у Координаційній платформі донорів лист з переліком реформ, на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні.

УП опублікувала повний його переклад, уточнивши також, що він є попереднім робочим проєктом.

Нагадаємо, США нещодавно призначили спецпредставницю з питань відбудови України. Її повноваження охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.