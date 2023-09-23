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Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
23:53 22.09.2023 |
Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у рамках якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем'єр Канади Джастін Трюдо у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента України Володимира Зеленського.
"Я чітко сказав, що наш уряд буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно... Сьогодні ми заявляємо про більш довгострокове, багаторічне зобов'язання, що забезпечує передбачувану і стабільну підтримку України. Це включає 650 млн (канадських) доларів протягом трьох років на 50 бронемашин, включаючи медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо", - оголосив Трюдо.
"Також ми надсилаємо інструкторів щодо винищувачів F-16, для навчання пілотів і техніків, щоб українці могли максимально ефективно використовувати подаровані літаки", - додав прем'єр Канади.
Трюдо нагадав, що з початку повномасштабної війни Канада надала Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу загальною вартістю близько 9 млрд канадських доларів.
"Ми продовжимо працювати з партнерами, у тому числі НАТО, щоби надавати непохитну підтримку, і ми продовжимо економічну підтримку України протягом наступного року", - зазначив Джастін Трюдо.
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