По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарили ракетами

Окупаційний "губернатор" Севастополя в анексованому Росією Криму Михайло Развожаєв заявив у п'ятницю, 22 вересня, про ракетну атаку на штаб Чорноморського флоту РФ.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів - не підходити і дзвонити в 112. На місце виїхали всі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється. Прошу зберігати спокій. І не викладати фото та відео", - написав він у Telegram.





За його словами, на місці спалахнула пожежа, "дороги перекриті, триває низка спеціальних заходів". Він попросив жителів не виїжджати в центр міста.

Російське державне пропагандистське агентство ТАСС пише, що уламки розкидані на сотні метрів, а до місця удару поїхала велика кількість швидких.





Удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ

Напередодні центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) повідомив, що 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.

Низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ) написали, що це була спільна спеціальна операція СБУ, Повітряних сил і Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ, а військова база була розбита ракетами, які точно влучили в ціль.

Повідомлялось, що російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удару завдали після того, як СБУ верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири російського флоту. Внаслідок атаки вразили не лише особовий склад військ РФ, а й дорогі військові системи, що перебували на цій базі.

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