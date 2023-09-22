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США виділили новий пакет допомоги Україні: спрямований на захист неба напередодні зими
09:10 22.09.2023 |
Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на ще 325 мільйонів доларів, підтвердив у ніч на п'ятницю, 22 вересня, президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.
"Ми зосереджені на зміцненні протиповітряної оборони (ППО) України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші й найтемніші дні року", - сказав він.
До нової партії увійдуть:
* системи ППО Avenger,
* ракети для ППО АІМ-9М,
* ракети TOW,
* протитанкові системи Javelin і AT-4,
* додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS,
* кулемети калібру 50 для протидії безпілотникам,
* артилерійські снаряди калібрів 105-мм і 155-мм
* понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,
* 59 легких тактичних автомобілів та інше.
Ракет ATACMS у новому списку немає
У списку немає далекобійних ракет ATACMS. Напередодні зустрічі Зеленського і Байдена радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони, можливо, будуть надані Україні пізніше.
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі пізніше сказав: "Ми продовжуємо говорити з українцями про те, що їм потрібно на полі бою".
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