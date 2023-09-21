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Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
17:15 21.09.2023 |
Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122, укомплектованих українськими екіпажами, які пройшли навчання у Швеції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Швеції.
"Ми дали їм все, що могли, - чудову техніку і хороші знання. Ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни", - сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Матс Людвіг.
Танки перебувають в Україні вже деякий час. Шведські військові стежать за українськими колегами в соціальних мережах, наскільки це можливо.
Stridsvagn 122 - шведський основний бойовий танк третього покоління, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесено різні зміни.
Stridsvagn 122 надійшов на озброєння шведських ЗС у 1996 році, до 1998 року налічувалося 180 танків, а до 2022 року - 120 одиниць, десяту частину вирішили передати ЗСУ.
Раніше Данія оголосила, що спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України - серед них і 15 модернізованих Т-72.
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