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АНАЛІТИКА

Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами

 

Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122, укомплектованих українськими екіпажами, які пройшли навчання у Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Швеції.

"Ми дали їм все, що могли, - чудову техніку і хороші знання. Ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни", - сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Матс Людвіг.

Танки перебувають в Україні вже деякий час. Шведські військові стежать за українськими колегами в соціальних мережах, наскільки це можливо.

Stridsvagn 122 - шведський основний бойовий танк третього покоління, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесено різні зміни.

Stridsvagn 122 надійшов на озброєння шведських ЗС у 1996 році, до 1998 року налічувалося 180 танків, а до 2022 року - 120 одиниць, десяту частину вирішили передати ЗСУ.

Раніше Данія оголосила, що спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України - серед них і 15 модернізованих Т-72.
Ключові теги: Швеція
 

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