Фінансові новини
- |
- 20.09.23
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Зеленський у Радбезі запропонував план реформування ООН
22:34 20.09.2023 |
Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) слід надати реальну можливість долати вето члена Ради безпеки ООН. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу, 20 вересня, у Радбезі ООН.
"Резолюції Генеральної асамблеї (ООН) підтверджують факт, що єдиним джерелом цієї війни є Росія. Утім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме такі ситуації змінили все для ООН. Ми маємо визнати - організація в глухому куті щодо агресій", - заявив під час виступу український лідер.
Зеленський наголосив, що одна з пропозицій в українській "формулі миру" передбачає саме виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України й світового порядку.
"Всі у світі бачать, що робить ООН недієздатною, на жаль. В цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію і геноцид, що їх здійснює Росія, - сказав він. - І всі дії ООН - чи то Ради безпеки, чи то Генасамблеї, - які могли б зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН у глухий кут", - заявив він.
За його словами, реформа щодо застосування права вето може стати ключовою реформою, яка "повертає силу Статуту ООН". Зокрема, пропозиція України полягає у тому, щоб питання щодо вето, які блокують припинення агресії, виносилися на розгляд Генасамблеї ООН.
"За умови отримання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй з Азії, з Африки, з Європи, з обох Америк, з регіону Тихого океану, - глобальної кваліфікованої більшості, - вето має реально долатися, і така резолюція Генасамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами-членами", - сказав він.
Зеленський закликав до розширення пулу постійних членів Радбезу ООН
Другий крок реформування передбачає, що Радбез ООН має бути повністю підзвітною перед націями, наголосив Зеленський. Він привітав ініціативи світових лідерів щодо розширення представництва націй в Радбезі. "Коло постійних членів ради безпеки має відображати сучасність. Сучасність і справедливість", - сказав він.
Зеленський вважає за необхідним постійну присутність в Радбезі країн Африканського союзу, розширення представництва Азії та включення Німеччини, яка, за його словами, є одним з ключових глобальних гарантів миру та безпеки. Також має бути представлена Латинська Америка, держави Тихого океану та Ісламського світу.
"Потрібне розширення участі та доступу до роботи Радбезу та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної асамблеї, яких не визнано агресорами. Водночас будь-яка участь будь-якої держави-члена Радбезу має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН йде агресією проти іншої", - вважає Зеленський.
Запобігання агресії через превентивні санкції
Третім кроком Зеленський назвав систему превентивного запобігання агресії через раннє реагування, зокрема попередні санкції. На думку українського лідера, націям світу варто погодити такий механізм реагування на агресію для захисту інших, "який би кожен хотів для власної безпеки". Він додав, що це варто зробити не лише тоді, "коли вже відбулася Буча, а на етапі, коли збирається армія вторгнення".
"Питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада безпеки ООН має робити своїми голосуваннями - зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - наголосив Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента - нардеп Железняк
|Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго
|ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї
|КБ «Луч» поскаржилося на Держаудитслужбу: Створює загрози нацбезпеці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Учасники «Рамштайна» пообіцяли Києву довгострокову допомогу
|Україна просить суд ООН покарати РФ за порушення його наказу
|Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС
|Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок
|Нардеп «Слуга народу» пропонує в'язням крутити педалі й виробляти електрику
|Данія спільно з іншими країнами передасть Україні додаткові 45 танків
Бізнес
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ