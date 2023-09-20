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Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго
13:26 20.09.2023 |
Офіс Генерального прокурора 20 вересня проводить обшуки в приміщенні НЕК "Укренерго", держкомпанії, яка оперує магістральними електромережами. Йде виїмка договорів із контрагентами, з якими компанія працювала в 2019-2023 роках.
Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, яку публікує LIGA.net. Також проведення обшуку підтвердили в Укренерго.
Джерела ЛІГА.нет, знайомі з обставинами провадження, вказують що воно було зареєстровано, спираючись на результати перевірки Укренерго Державною аудиторською службою (ДАСУ). Звіт про цю перевірку ДАСУ було складено ще у березні 2023 року.
Пресслужба Укренерго підтвердила LIGA.net факт проведення обшуків.
Нагадаємо, нинішній міністр енергетики Герман Галущенко вже давно хоче змінити керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, який очолив компанію в 2020 році.
Наймасштабніша спроба відбулась у листопаді-грудні 2021 року, коли закінчились повноваження наглядової ради Укренерго, а нова ще не була призначена. Тоді Міненерго видало наказ про заміну 5 з 7 членів правління Укренерго. Щоправда, після розголосу накази так і не були застосовані.
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