Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго

Офіс Генерального прокурора 20 вересня проводить обшуки в приміщенні НЕК "Укренерго", держкомпанії, яка оперує магістральними електромережами. Йде виїмка договорів із контрагентами, з якими компанія працювала в 2019-2023 роках.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, яку публікує LIGA.net. Також проведення обшуку підтвердили в Укренерго.

Джерела ЛІГА.нет, знайомі з обставинами провадження, вказують що воно було зареєстровано, спираючись на результати перевірки Укренерго Державною аудиторською службою (ДАСУ). Звіт про цю перевірку ДАСУ було складено ще у березні 2023 року.

Пресслужба Укренерго підтвердила LIGA.net факт проведення обшуків.

Нагадаємо, нинішній міністр енергетики Герман Галущенко вже давно хоче змінити керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, який очолив компанію в 2020 році.

Наймасштабніша спроба відбулась у листопаді-грудні 2021 року, коли закінчились повноваження наглядової ради Укренерго, а нова ще не була призначена. Тоді Міненерго видало наказ про заміну 5 з 7 членів правління Укренерго. Щоправда, після розголосу накази так і не були застосовані.