ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що невідомі диверсанти підірвали два літаки і гелікоптер у Підмосков'ї, наразі силовики РФ проводять заходи із пошуку диверсантів і обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію.

"На аеродромі Чкаловський група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один вертоліт. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах - на летовищі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі.

У розвідці повідомили, що невідомими особами на аеродромі, який ретельно охоронявся, було закладено вибухівку і підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва належать до 354 авіаполку спеціального призначення), а також гелікоптер МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення. У вертольота вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, що перебував поруч з іншими на стоянці, зазнав незначних пошкоджень. Каральні органи РФ вживають заходів із пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", - зазначили в ГУР.