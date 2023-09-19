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Данія спільно з іншими країнами передасть Україні додаткові 45 танків
13:23 19.09.2023 |
Данія спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України.
Про це у вівторок заявив міністр оборони Трольс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politiken.
Партія складатиметься з 30 танків Leopard 1, а також з 15 танків T-72. Їх купують у співпраці з іншими країнами, сказав Поульсен.
"Це відбувається у співпраці з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків", - сказав міністр після прибуття на базу "Рамштайн" у Німеччині, де відбувається зустріч контактної групи з питань оборони України.
Раніше Данія придбала та вирішила передати Україні 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. На початку вересня перші 10 із 100 подарованих танків Leopard 1 прибули в Україну після місяців затримки.
Це вперше Данія передає танки Т-72, перевагою яких називають те, що українські військові мають досвід роботи з ними, а тому їх не потрібно навчати.
Передачу танків фінансують коштом фонду "Україна", а точніше пакетом на суму 5,8 млрд крон - майже 800 млн євро - про що було оголошено минулого тижня.
Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен пояснював, що цей пакет відкриває "нову фазу" у данській допомозі для України. Країна віддала безпосередньо зброєю більшість того, що могла віддати зі своїх запасів, тож надалі Копенгаген планує зосередитися на закупівлях відповідно до актуальних потреб України спільно з іншими союзниками.
Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен не став розкривати, у співпраці з якими країнами плануються закупівлі.
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