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АНАЛІТИКА

Данія спільно з іншими країнами передасть Україні додаткові 45 танків

Данія спільно з іншими країнами передасть Україні додаткові 45 танків

 

Данія спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України.

Про це у вівторок заявив міністр оборони Трольс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politiken.

Партія складатиметься з 30 танків Leopard 1, а також з 15 танків T-72. Їх купують у співпраці з іншими країнами, сказав Поульсен.

"Це відбувається у співпраці з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків", - сказав міністр після прибуття на базу "Рамштайн" у Німеччині, де відбувається зустріч контактної групи з питань оборони України.

Раніше Данія придбала та вирішила передати Україні 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. На початку вересня перші 10 із 100 подарованих танків Leopard 1 прибули в Україну після місяців затримки.

Це вперше Данія передає танки Т-72, перевагою яких називають те, що українські військові мають досвід роботи з ними, а тому їх не потрібно навчати.

Передачу танків фінансують коштом фонду "Україна", а точніше пакетом на суму 5,8 млрд крон - майже 800 млн євро - про що було оголошено минулого тижня.

Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен пояснював, що цей пакет відкриває "нову фазу" у данській допомозі для України. Країна віддала безпосередньо зброєю більшість того, що могла віддати зі своїх запасів, тож надалі Копенгаген планує зосередитися на закупівлях відповідно до актуальних потреб України спільно з іншими союзниками.

Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен не став розкривати, у співпраці з якими країнами плануються закупівлі.
Ключові теги: Данія
 

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