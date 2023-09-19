Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

Україна подала вимоги щодо проведення консультацій із Польщею, Словаччиною та Угорщиною в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) відповідно до Домовленості про правила і процедури вирішення спорів, повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі Україною подано вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ. Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства економіки України на офіційному сайті в понеділок увечері.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", - цитує Свириденко пресслужба.

"Розпочаті нами кроки і тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами", - пояснила Свириденко.

За її словами, внаслідок односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

Як зазначається в повідомленні, Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов'язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі є неприйнятними, і що всі країни-члени блоку повинні координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виключної компетенції ЄС.

Як повідомлялося, заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію, запроваджену 2 травня на період до 5 червня, було продовжено до 15 вересня.

У п'ятницю, 15 вересня, ЄС дозволив скасувати цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом у сусідні країни. Того самого дня Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони на імпорт українських агротоварів. Крім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи Польща заборонила ввезення в країну круп і борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій.