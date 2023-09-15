Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини

Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС, попри наполягання урядів Польщі та Угорщини, які погрожували у такому випадку запровадили ембарго в односторонньому порядку.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, вона проаналізувала дані щодо впливу експорту тих категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС, щодо яких діяла тимчасова заборона.

"Зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, диспропорції на ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли", - зазначається у повідомленні.

Водночас Єврокомісія зауважила, що експорт українського зерна до третіх країн під час дії цих обмежень зберігався та навіть збільшується.

У підсумку, дія запроваджених обмежень завершується сьогодні.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна.

"До того часу Україна має запровадити з 16 вересня ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах. Україна подасть План дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок, 18 вересня", - сказано у повідомленні.

Надалі Єврокомісія та Україна відстежуватимуть ситуацію з експортом через Координаційну платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації.

"Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють", - додали у Єврокомісії.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини 2 травня. 5 червня вона була продовжена. Сьогодні термін дії ембарго закінчується.

Однак польський уряд ухвалив рішення про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.

За даними польських ЗМІ, Єврокомісія швидше за все продовжить заборону ввезення агропродукції з України до п'яти країн ЄС, але не до кінця року, як того вимагає Польща.