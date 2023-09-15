БЕБ має стати єдиним органом, який контролює економічну злочинність в Україні – Шмигаль

Уряд готує законопроєкт, відповідно до якого Бюро економічної безпеки стане єдиним органом, який займатиметься економічними злочинами в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми за дорученням Президента напрацьовуємо відповідний законопроєкт. Я думаю, що вже наступного тижня Президент проведе завершальну нараду і ми зможемо подати такий законопроєкт у Верховну Раду для завершення реформи БЕБ, як єдиного правоохоронного органу, який буде контролювати економічну злочинність у нашій державі , - сказав очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що БЕБ має бути прозорим, зрозумілим для бізнесу правоохоронним органом. Він додав, що уряд пропрацьовує разом із бізнесом ідеї перетворення бюро на справедливий бізнесорієнтований правоохоронний орган.

За словами Прем'єр-міністра, під час зустрічей бізнесу та керівництва держави, зокрема під головуванням Президента України Володимира Зеленського сторони зійшлись на тому, що реформа БЕБ має бути продовжена та завершена.

Очільник уряду також пояснив, чому у бюджеті на 2024 рік були збільшені видатки на Бюро економічної безпеки. Це було зроблено у зв'язку з тим, що коштів, передбачених на цей рік, не вистачило для виплат заробітних плат працівникам бюро.

"Ми утворили БЕБ і на жаль війна не дала можливості надати їм повної спроможності. Але станом на сьогодні вони працюють і доволі ефективно. Розкривають частину економічних злочинів і зупиняють економічні злочини. Там працює певна кількість людей. На жаль той бюджет, який був сформований у минулому році, не покриває всієї потреби у зарплаті існуючого штату. Тому цього року Міністерство фінансів зобов'язане додати кошти для покриття обов'язкових видатків - це заробітна плата існуючих працівників", - розповів Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, представники найбільших бізнес-асоціацій (Спілка українських підприємців, Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата, асоціація Board) під час зустрічі із заступником керівника Офісу Президента Ростиславом Шурмою 8 вересня закликали Офіс Президента перезавантажити Бюро економічної безпеки, податкову і митницю.