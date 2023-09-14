Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві

Міжнародний кримінальний суд відкрив свій офіс у Києві.

Про це повідомили під час спільної пресконференції генпрокурор Андрій Костін і прокурор МКС Карім Хан, передає Укрінформ.

"Сьогодні зроблено іще один крок для подальшого зміцнення нашого партнерства з МКС: в Україні відкрився так званий польовий офіс МКС. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги", - сказав Костін.

Він додав, що робота новоствореного польового Офісу МКС підвищить ефективність та оперативність реагування на воєнні злочини Росії.

Головним напрямком роботи офісу МКС у Києві буде розслідування справ, що перебувають на розгляді Суду від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.

Як повідомляв Укрінформ, офіс МКС з березня 2022 року проводить незалежне розслідування російських воєнних злочинів, скоєних в Україні.