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Христофор Колумб
Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві
16:46 14.09.2023 |
Міжнародний кримінальний суд відкрив свій офіс у Києві.
Про це повідомили під час спільної пресконференції генпрокурор Андрій Костін і прокурор МКС Карім Хан, передає Укрінформ.
"Сьогодні зроблено іще один крок для подальшого зміцнення нашого партнерства з МКС: в Україні відкрився так званий польовий офіс МКС. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги", - сказав Костін.
Він додав, що робота новоствореного польового Офісу МКС підвищить ефективність та оперативність реагування на воєнні злочини Росії.
Головним напрямком роботи офісу МКС у Києві буде розслідування справ, що перебувають на розгляді Суду від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.
Як повідомляв Укрінформ, офіс МКС з березня 2022 року проводить незалежне розслідування російських воєнних злочинів, скоєних в Україні.
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