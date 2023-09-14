Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві

 

Міжнародний кримінальний суд відкрив свій офіс у Києві.

Про це повідомили під час спільної пресконференції генпрокурор Андрій Костін і прокурор МКС Карім Хан, передає Укрінформ.

"Сьогодні зроблено іще один крок для подальшого зміцнення нашого партнерства з МКС: в Україні відкрився так званий польовий офіс МКС. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги", - сказав Костін.

Він додав, що робота новоствореного польового Офісу МКС підвищить ефективність та оперативність реагування на воєнні злочини Росії.

Головним напрямком роботи офісу МКС у Києві буде розслідування справ, що перебувають на розгляді Суду від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.

Як повідомляв Укрінформ, офіс МКС з березня 2022 року проводить незалежне розслідування російських воєнних злочинів, скоєних в Україні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2381
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес